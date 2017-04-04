США и Египет продолжат координацию в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Вашингтоне договорились об усилении стратегического партнерства и продолжении координации сил для борьбы с терроризмом, сообщил Белый дом.
Лидеры двух стран также договорились укреплять экономические и торговые отношения. "Президент Трамп и президент ас-Сиси сошлись во мнении о важности укрепления двусторонних экономических и торговых связей", — сообщает Белый дом.
Кроме того, Трамп и Сиси в ходе встречи подчеркнули крайне важную роль продвижения мира на Ближнем Востоке, включая Ливию, Сирию и Йемен, а также выразили взаимный интерес в поддержке Израиля и Палестины в урегулировании конфликта двух стран.
Ас-Сиси впервые посетил США с момента инаугурации Трампа. Также это первый визит президента Египта в США за последние восемь лет.