Президент Киргизии осудил теракт в метро Санкт-Петербурга

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осудил теракт в метро Санкт-Петербурга, нацеленный против мирных граждан, говорится направленной президенту РФ телеграмме главы киргизского государства.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате взрыва в метрополитене города Санкт-Петербург. Кыргызская Республика осуждает данный бесчеловечный акт, нацеленный на мирных и невинных граждан", — говорится в телеграмме.

Согласно информации, полученной посольством Киргизии в МЧС РФ по Санкт-Петербургу, граждан республики в числе погибших при взрыве в метро северной столицы нет, в настоящий момент посольство ведет работу по выяснению информации о пострадавших.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.