Глава МИД Японии Фумио Кисида осудил взрыв в метро Петербурга

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида осудил взрыв в метро Санкт-Петербурга, говорится в его заявлении.

"Подобные подлые действия не могут быть оправданы никакими причинами, я решительно их осуждаю", — заявил Кисида.

По его словам, пока нет данных о том, пострадали ли во время взрыва японские граждане, но генконсульство Японии в Санкт-Петербурге собирает информацию и "прилагает все силы для защиты" своих граждан.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнование президенту РФ Владимиру Путины и российскому народу в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь ГУМЧС по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро и находящихся в больницах, в числе раненых 51 человек.