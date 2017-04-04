Харрисон Форд избежал наказания за то, что чуть не врезался в самолет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти США не станут назначать наказание известному голливудскому актеру Харрисону Форду за то, что его самолет чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в Калифорнии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Форда.

Инцидент произошел в феврале. Авиадиспетчеры сказали Форду, чтобы он посадил самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, однако актер по ошибке направился в сторону рулежной дорожки. Его самолет пролетел над пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого в тот момент находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа. Позднее Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) была опубликована запись переговоров актера, в ходе которых он называет себя "тупицей".

Адвокат Форда Стивен Хофер сообщил, что дело актера закрыто. "FAA провело полное расследование, включая интервью с господином Фордом, и постановило, что никакие административные или принудительные меры не имеют основания", — сообщил адвокат. Сообщается, что Форд сможет продолжать пользоваться своей лицензией пилота без ограничений.

Это не первый инцидент, связанный с самолетом под управлением Харрисона Форда. В марте 2015 года пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.