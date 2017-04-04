Саудовская Аравия призывает к бдительности своих подданных в России

ДУБАЙ, 4 апр — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в Москве после взрыва в Санкт-Петербурге обратилось к подданным королевства, которые находятся в российских городах, с просьбой проявлять бдительность, говорится в сообщении посольства, размещенном в микроблоге МИД королевства в Twitter.

"Посольство призывает всех подданных Саудовской Аравии, которые находятся в Санкт-Петербурге или других городах России, проявлять бдительность и следить за информацией, которую обнародуют службы безопасности", — отмечается в сообщении дипмиссии.

Кроме того, оно порекомендовало саудовским подданным избегать мест массового скопления людей, по возможности в это время не пользоваться общественным транспортом, а также покидать места проживания только в случае необходимости.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.