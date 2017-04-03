США предложили помощь России в расследовании взрыва в петербургском метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (205)

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соединенные Штаты осуждают взрывы в Санкт-Петербурге, выражают соболезнования семьям погибших, готовы предоставить России помощь в расследовании, заявил на брифинге пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Президент был проинформирован о совершенной атаке в метро Санкт-Петербурга. США осуждают этот ужасный акт насилия. Наши мысли и молитвы вместе с российскими гражданами, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями погибших", — сказал представитель Белого дома.

Спайсер отметил, что подобные атаки "напоминают нам о том, что мировое сообщество должно работать сообща" для противодействия этим угрозам.

"США готовы предложить помощь РФ, которая может понадобится для расследования произошедшего", — сообщил он.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося погибли десять человек, 37 госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

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