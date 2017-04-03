Символ Берлина не подсветят в цвета российского флага в знак солидарности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.Власти Берлина не будут подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага в память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря сената столицы Германии.

Это решение мотивировано тем, что Петербург не является городом-побратимом Берлина, говорится в статье.

"После атак в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле (города-побратимы Берлина), Ниццы и Иерусалима, символ города был освещен в цвета флагов соответствующих стран в знак солидарности с пострадавшими", — напоминает автор материала.

В понедельник днем в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. По последним данным, в результате трагедии десять человек погибли, 37 госпитализированы. На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". В городе объявлен трехдневный траур.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>