Символ Берлина не подсветят в цвета российского флага в знак солидарности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.Власти Берлина не будут подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага в память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря сената столицы Германии.
"После атак в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле (города-побратимы Берлина), Ниццы и Иерусалима, символ города был освещен в цвета флагов соответствующих стран в знак солидарности с пострадавшими", — напоминает автор материала.
В понедельник днем в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. По последним данным, в результате трагедии десять человек погибли, 37 госпитализированы. На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". В городе объявлен трехдневный траур.
Terroranschlag in #London bietet schöne Gelegenheit Brandenburger Tor in #Berlin wieder bunt zu beleuchten! #FreiheitBerlin! pic.twitter.com/Wvdw4bXeun— Morgengagazin (@MORGENGAGAZIN) March 24, 2017
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