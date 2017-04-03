Меркель выразила соболезнования после взрыва в метро Санкт-Петербурга

БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

"С ужасом я услышала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и ранено так много людей. Все указывает на то, что это было трусливое нападение. Если это подтвердится, то это варварский акт, который я осуждаю самым решительным образом и чьи вдохновители должны быть определены и привлечены к ответственности", — говорится в телеграмме.

Канцлер также заявила, что мысленно находится с семьями погибших и раненых, которым она пожелала скорейшего выздоровления.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося погибли десять человек, 37 госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

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