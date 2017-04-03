США вместе с Россией будут бороться с экстремистами, заявила Хейли

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (205)

ООН, 3 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. США будут вместе с Россией бороться с экстремистами, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

В специальном заявлении Хейли назвала новости о гибели и ранении людей в результате взрыва в метро "разбивающими сердце".

"Можете быть уверены, что США будут вместе с Россией бороться с этими экстремистами, которые продолжают причинять боль невинным людям", — говорится в распространённом сообщении.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>