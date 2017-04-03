Трамп прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга "ужасным событием", передает агентство Рейтер.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

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