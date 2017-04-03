Жители Луганска почтили память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга
20:1603.04.2017
(обновлено: 20:19 03.04.2017)
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Участники молодежных движений самопровозглашенной Луганской народной республики и жители Луганска минутой молчания почтили память жертв взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.
"Для нас, молодежи, очень скорбно осознавать, что в этом мире происходят такие страшные вещи, которые произошли сегодня в России. Мы выражаем слова искренней скорби. И хотим сказать, что нам не безразлична жизнь нашего братского народа", — заявил журналистам председатель центрального штаба детско-юношеской организации "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" Владислав Ляшенко.
Молодые люди зажгли лампады возле центрального храма города и принесли красные гвоздики. Собравшиеся высказали слова соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
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Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.