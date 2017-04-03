Жители Луганска почтили память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Участники молодежных движений самопровозглашенной Луганской народной республики и жители Луганска минутой молчания почтили память жертв взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.

"Для нас, молодежи, очень скорбно осознавать, что в этом мире происходят такие страшные вещи, которые произошли сегодня в России. Мы выражаем слова искренней скорби. И хотим сказать, что нам не безразлична жизнь нашего братского народа", — заявил журналистам председатель центрального штаба детско-юношеской организации "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" Владислав Ляшенко.

Молодые люди зажгли лампады возле центрального храма города и принесли красные гвоздики. Собравшиеся высказали слова соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>