США и Египет будут совместно бороться с терроризмом, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Соединенные Штаты и Египет будут совместно бороться с терроризмом, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с президентом АРЕ Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Мы будем сражаться с терроризмом и другими вещами. Мы будем друзьями на долгое время. У нас очень крепкие связи с народом Египта", — сказал Трамп на встрече с ас-Сиси в Белом доме. Трамп подчеркнул, что США являются другом и союзником Египта.

В свою очередь, президент Египта уточнил, что это его первый визит с момента инаугурации и первый визит президента Египта в США за последние восемь лет. Также, по словам ас-Сиси, он "глубоко уважает и восхищается уникальной личностью" Трампа.