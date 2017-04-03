ОБСЕ заявила об использовании авто с логотипом организации в Авдеевке

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факт использования автомобилей с символикой, имитирующей логотип ОБСЕ, в подконтрольной правительству Авдеевке, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил журналистам о том, что украинские силовики используют машины с логотипом СММ ОБСЕ.

"В Авдеевке наблюдатели видели гражданский внедорожник белого цвета, в котором ехали мужчины в форме военного типа. На передних дверях этого транспортного средства были наклейки, имитирующие цвета и дизайн логотипа ОБСЕ. Внедорожник двигался на восток по улице Воробьева, где размещена камера СММ. Четвертого марта в этом же районе СММ зафиксировала похожее транспортное средство", — сообщил собеседник агентства.