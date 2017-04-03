Силовики используют машины с логотипами ОБСЕ для разведки, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (24)

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Украинские силовики используют машины с логотипами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Представители миссии ОБСЕ подтверждают информацию, которую мы неоднократно заявляли, связанную с тем, что ВСУ (вооруженные силы Украины) вразрез всех норм и международного права используют машины с логотипом "ОБСЕ" для ведения разведки", — сказал Марочко.

По его словам, очередной такой случай был зарегистрирован на днях в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Авдеевка.

"Ранее такой же фальшивый патруль был нами замечен в районе населенного пункта Золотое", — добавил он.

Комментарием ОБСЕ и Минобороны Украины РИА Новости пока не располагает.