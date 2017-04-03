Президент Армении выразил соболезнования после взрыва в метро в Петербурге

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, в результате которого есть жертвы, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
"Президент Армении выразил уверенность, что городские и федеральные органы РФ сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося", — говорится в сообщении.
Саргсян попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
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