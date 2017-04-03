Британия предложила помощь России после взрывов в петербуржском метро

ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания при необходимости готова оказать помощь российским властям в связи с инцидентом в метро в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель канцелярии премьер-министра.

"Все произошло недавно, мы не располагаем никакими подробностями. Мы находимся в состоянии готовности, конечно, мы готовы оказать любую возможную помощь", — сказал он.

На более общий вопрос о том, не считает ли Великобритания необходимым возобновить сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом в свете недавнего теракта в Лондоне и инцидента в Санкт-Петербурге, представитель офиса премьера ответил: "Я бы не связывал сегодняшний инцидент с вашим вторым вопросом".

Информацией о том, есть ли среди пострадавших в Санкт-Петербурге британцы, Даунинг-стрит пока тоже не располагает.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>