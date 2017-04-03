Премьер Эстонии выразил соболезнования после взрыва в метро в Петербурге

ТАЛЛИН, 3 апр – РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник выразил соболезнование близким погибших при взрыве в петербургском метро.

"Мое искреннее соболезнование близким погибших в метрополитене Петербурга. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Ратас в социальной сети Twitter.

Мои искренние соболезнования родственникам погибших при взрыве в метро в Петербурге, скорейшего выздоровления пострадавшим. — Jüri Ratas (@ratasjuri) 3 апреля 2017 г.

В понедельник около 14.30 мск в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, девять человек погибли и более 20 пострадали.