Париж соболезнует России в связи со взрывами в Петербурге

ПАРИЖ/ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Франция соболезнует России в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга и не располагает на данный момент никакой информацией о жертвах среди французов, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

"Мы проводили заседание с генсеком ЛАГ, во время переговоров мы узнали о взрывах, которые привели к жертвам. Я хочу выразить солидарность жертвам, а также соболезнования российскому народу в связи с этим вызовом. Мы не знаем причин, но мы с теми, кто страдает. Поэтому я хочу выразить в этот момент солидарность от имени Франции", — сказал Эйро журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.

Он отметил, что французское "консульство в Санкт-Петербурге доступно, кризисный центр готов проинформировать французские семьи, у которых могут быть вопросы".

"На данный момент мы не можем говорить о жертвах среди французов, у нас нет никакой информации об этом. Но мы готовы ответить на все вопросы и мобилизоваться в любой момент", — заявил министр.

В понедельник около 14.30 мск в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По последней информации Национального антитеррористического комитета, в результате случившегося девять человек погибли и более 20 пострадали.