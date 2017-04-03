Макрон назвал возможную победу Ле Пен на выборах во Франции "худшим риском"

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон назвал возможную победу своей соперницы — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — "худшим риском".

"Сегодня Ле Пен — устойчивый фаворит в первом туре выборов, если судить по результатам опросов. Но во втором туре она проигрывает… Если она придет с большим опережением в первом туре, то неизвестно, что может случиться", — сказал Макрон в интервью газете Monde.

Он подчеркнул, что его поражает тот факт, что ситуацию с Ле Пен так "упрощают".

"Что меня больше всего тревожит в этой кампании, так это то, как сильно упрощают Марин Ле Пен. По факту она будет во втором туре, но в то же время мы не хотим понять, что она может победить", — отметил экс-министр.

Говоря об отличиях своей программы от программы Ле Пен, Макрон сказал, что "они симметрично противоположны".

"Она знаменует собой закрытие и отступление, а я сторонник открытости и духа завоевания", — пояснил он.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, победу в первом туре одержит лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, оторвавшись от Макрона всего на один процентный пункт — 25% против 24%. Во втором туре Ле Пен потерпит поражение от любого из двух наиболее вероятных соперников. В случае встречи с Макроном она проиграет с 37% голосов против 63%. Если ее конкурентом станет экс-премьер Франции Франсуа Фийон, расклад сил будет выглядеть как 42% против 58% у Фийона.