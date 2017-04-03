Депутат Рады выступил за полную проверку деятельности руководства Нацбанка

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Правоохранители должны провести полную проверку деятельности руководства Национального банка Украины, считает депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в рамках обысков изымает документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. Как сообщил глава НАБУ, правоохранители проверяют руководство Нацбанка на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

"А почему они заинтересовались деятельностью Нацбанка только сейчас? И почему только по рефинансированию?" — написал Рыбалка в понедельник на своей странице в Facebook.

По его мнению, необходимо проверить деятельность регулятора на предмет якобы избирательного доступа к валюте во время кризиса и несправедливого закрытия небольших банков.

Правоохранителям необходимо "расследовать неестественно большие объемы выдачи рефинансирования овернайт в разгар валютного кризиса банкам, которые по нормативам не имели на это право", считает Рыбалка.