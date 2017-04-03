В Пакистане смотрителю храма предъявили обвинения в убийстве 20 прихожан

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Власти Пакистана предъявили смотрителю храма в пакистанской провинции Пенджаб обвинения в терроризме и убийстве 20 прихожан, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель суфийского мавзолея-храма Али Мухаммада Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм, и принимал их по одному в одной из комнат.

Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом. О происшедшем стало известно благодаря трем выжившим женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двух человек, возможно, его сообщников.

В храме нашли тела 20 человек, в том числе трех женщин. По данным полиции, Вахид впоследствии признался в преступлении и заявил, что совершил его из-за страха за свою жизнь.

Как отмечает агентство, родственники погибших не пожелали выдвигать обвинения в отношении смотрителя, в связи с чем правоохранительные органы самостоятельно выдвинули иск. Вместе с Вахидом по делу проходят трое его предполагаемых сообщников.

"Их вера в то, что он их пир (наставник суфизма), настолько сильна и слепа, что они говорят, что все случилось с благословения Аллаха", — сказал агентству представитель полиции Малик Гулам Аббас (Malik Ghulam Abbas).

Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме.

Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и "пытал" прихожан огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.