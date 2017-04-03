Президент Молдавии выразил соболезнования в связи с взрывом в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон назвал взрыв в Санкт-Петербурге чудовищным и выразил соболезнования народу России, по его мнению, целью было нанести удар по РФ и ее президенту Владимиру Путину, бросившему вызов международному терроризму.

"Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и ее президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии назвал взрыв "чудовищным" и выразил в связи с ним соболезнования народу России и Путину. Он также выразил надежду, что это преступление не останется без ответа, а народ России еще теснее сплотится вокруг ее национального лидера. Додон рассчитывает, что российское руководство с еще большей решительностью будет противостоять терроризму в международном масштабе.

Ранее в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>