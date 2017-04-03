В ЛНР ответили на заявление Киева о невозможности амнистии для ополченцев

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе Ольга Кобцева раскритиковала заявления Киева о невозможности общей амнистии для всех участников военного конфликта, воюющих на стороне ЛНР и ДНР.

Ранее СМИ сообщали, что генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью германскому изданию Bild заявил о невозможности общей амнистии для участников военного конфликта в Донбассе со стороны ЛНР и ДНР.

"Такие заявления противоречат не только комплексу мер по выполнению минских соглашений, но и международному акту", — заявила Кобцева.

Она уточнила, что комплекс мер по выполнению минских соглашений утвержден резолюцией № 2202 Совбеза ООН и имеет статус международного соглашения высшей инстанции, являясь обязательным к выполнению для подписавших его сторон.

"Украина не просто имеет все основания провести амнистию для участников событий на юго-востоке страны, более того, она должна принять и ввести в силу, для этого специальный закон", — уточнила Кобцева.

Представитель ЛНР пояснила, что данный закон должен обеспечить помилование и амнистию, а также запретить преследование и наказание лиц "в связи с указанными событиями, имевшими место в отдельных районах Луганской и Донецкой области". "Необходимость полного выполнения минских соглашений — единственная возможность остановить гражданскую войну на Украине", — подчеркнула спикер.