В Одессе приостановили работу четырех отделений "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Работа четырех отделений "дочки" Сбербанка в Одессе была временно приостановлена в понедельник из-за акции радикалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Радикалы на Украине с зимы регулярно проводят акции по блокировке отделений российских банков, требуя их ухода с украинского рынка. В понедельник одесские СМИ сообщили, что представители украинской праворадикальной структуры "Автомайдан" заблокировали работу одного отделения Альфа-банка на улице Пушкинской и двух отделений Сбербанка на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

"Во время проведения недружественных акций работа четырех отделений банка в Одессе была временно приостановлена в целях обеспечения безопасности клиентов и персонала. Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет… На текущий момент все отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.