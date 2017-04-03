Власти ЛНР обвинили Киев в новых диверсиях на территории республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (24)

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе Ольга Кобцева заявила о новых диверсиях со стороны украинских силовиков.

"Двадцать седьмого марта в 11.40 прозвучали взрывы на нефтебазе в городе Ровеньки, а накануне в городе Лутугино была подорвана ЛЭП, питающая Лутугинский завод прокатных валков", — заявила Кобцева.

По ее словам, эти теракты совершили украинские диверсанты.

"На территорию республик засылаются (диверсанты — ред.) и производятся все новые подрывы диверсионно-разведывательными группами", — сказала она.

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