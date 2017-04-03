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В мире

Директор ресторана в Мадриде прокомментировал скандал с русскими женщинами

13:4503.04.2017
(обновлено: 14:39 03.04.2017)
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Ресторан. Архивное фото
© Fotolia/ Andrew Bayda

МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Собственник и генеральный директор Grupo Sagardi Микель Лопес де Виньаспре заявил РИА Новости, что причиной отказа русскоязычным жительницам Мадрида в вечеринке не была национальность, обвинения в адрес представителя ресторана в "националистических комментариях" он назвал беспочвенными.

Испания, Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Ресторан в Мадриде объяснил отказ в обслуживании группы русских женщин
Одно из баскских заведений группы Sagardi оказалось в центре скандала после того, как организатор вечеринки Анастасия Самоторова на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила, что ей отказали в брони из-за национальности. Менеджер якобы объявил, что "люди происхождением из России не приветствуются". Мероприятие собирались провести для почти сотни человек — живущих в Мадриде русскоязычных девушек, их мужей и друзей. В результате Анастасия написала заявление в полицию, владелец группы ресторанов позвонил ей и извинился, но вечеринку провели в другом месте.

"Мы в течение многих лет работаем в том числе с российскими клиентами и компаниями, это очень хорошие клиенты, отличные VIP-клиенты. Кроме того, российскую диаспору в Испании очень уважают, к ней все, и мы, очень хорошо относятся", — сказал Виньаспре.

По его словам, сотрудник в разговоре с Анастасией "абсолютно ничего не сказал про национальность, есть свидетели разговора". "Он ей сказал, что мы не проводим мероприятий в подобном формате. Упоминание национальности просто невозможно, поскольку мы часто работаем с русскими клиентами — этот ресторан расположен в районе, где много посольств, мы работаем с русскими клиентами, со всеми. Какой бы нам смысл быть националистами в отношении русских? Это было бы не очень умно с нашей стороны", — добавил Виньаспре.

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Опубликовано Anastasía Samotorova 30 марта 2017 г.

Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Ресторан в Мадриде отказался обслуживать группу русских женщин
Он подтвердил, что на прошлой неделе один из ресторанов получил заявку организовать мероприятие 1 апреля. "В итоге мы отклонили запрос, поскольку нас просили организовать праздник, они искали что-то типа коктейльной вечеринки, а мы не организуем праздники, у нас можно провести только ужин. Мы отказали только из-за формата вечеринки. В пятницу я напрямую позвонил клиентке, поскольку мы действительно долго тянули с ответом, пять дней. Клиентка возмутилась, поскольку мы поздно ответили, она думала, что у нее уже есть зарезервированное помещение. Я у нее попросил прощение за задержку с ответом. Она приняла извинения, сказала, что нет никаких проблем. Мы говорили о баскской кухне в благожелательном тоне", — рассказал владелец.

Он добавил, что не знает, почему Анастасия пожаловалась на дискриминацию, и отметил, что полиция с рестораном пока не связывалась. "Я так понимаю, что она возмутилась, потому что думала, что у нее есть забронированное помещение для вечеринки. Это какое-то недопонимание, но ни в коем случае не расистское или националистическое высказывание. Возможно, она неправильно поняла ответ директора ресторана", — предположил ресторатор.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Пушков призвал к бойкоту ресторанов, где отказались принять русских девушек
Виньаспре также пояснил, что в разговоре с Анастасией извинился только за задержку с ответом, но не за расистские высказывания сотрудника, "поскольку их не было". Он также сказал, что предложил, если Анастасия не найдет место для вечеринки, "помочь с поисками в другом заведении, не входящем в группу Sagardi, но не предлагал проводить ее в их ресторане". Она ответила, что "уже решили вопрос, нашли другое место".

Между тем организаторы вечеринки настаивают на своей версии произошедшего. "Отзыва заявления не будет до извинений", — написала Самоторова в группе "Доброе утро, Мадрид!".

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В мире
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