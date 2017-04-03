Директор ресторана в Мадриде прокомментировал скандал с русскими женщинами

МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Собственник и генеральный директор Grupo Sagardi Микель Лопес де Виньаспре заявил РИА Новости, что причиной отказа русскоязычным жительницам Мадрида в вечеринке не была национальность, обвинения в адрес представителя ресторана в "националистических комментариях" он назвал беспочвенными.
"Мы в течение многих лет работаем в том числе с российскими клиентами и компаниями, это очень хорошие клиенты, отличные VIP-клиенты. Кроме того, российскую диаспору в Испании очень уважают, к ней все, и мы, очень хорошо относятся", — сказал Виньаспре.
По его словам, сотрудник в разговоре с Анастасией "абсолютно ничего не сказал про национальность, есть свидетели разговора". "Он ей сказал, что мы не проводим мероприятий в подобном формате. Упоминание национальности просто невозможно, поскольку мы часто работаем с русскими клиентами — этот ресторан расположен в районе, где много посольств, мы работаем с русскими клиентами, со всеми. Какой бы нам смысл быть националистами в отношении русских? Это было бы не очень умно с нашей стороны", — добавил Виньаспре.
Вчера впервые за 5 лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида. Мы тут в Мадриде женским ру…Опубликовано Anastasía Samotorova 30 марта 2017 г.
Он добавил, что не знает, почему Анастасия пожаловалась на дискриминацию, и отметил, что полиция с рестораном пока не связывалась. "Я так понимаю, что она возмутилась, потому что думала, что у нее есть забронированное помещение для вечеринки. Это какое-то недопонимание, но ни в коем случае не расистское или националистическое высказывание. Возможно, она неправильно поняла ответ директора ресторана", — предположил ресторатор.
Между тем организаторы вечеринки настаивают на своей версии произошедшего. "Отзыва заявления не будет до извинений", — написала Самоторова в группе "Доброе утро, Мадрид!".