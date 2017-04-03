Москве импонирует победа Вучича на выборах в Сербии, заявили в Кремле

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москве импонирует победа Александра Вучича на президентских выборах в Сербии, поскольку он выступает за развитие отношений между двумя странами, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент поздравил уже Вучича с победой на выборах, и Сербия — это наш важный стратегический партнер. Мы очень дорожим нашими отношениями, которые имеют и глубокие исторические корни, и весьма масштабное настоящее, и перспективное будущее. Конечно, в Москве приветствуют все силы политического истеблишмента Сербии, которые выступают за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений, мы знаете, что господин Вучич является сторонником этого. И в этой связи нам, конечно, весьма импонирует то, что ему удалось одержать победу на выборах", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, "сыграл ли в президентских выборах в Сербии политический вес Путина", пресс-секретарь президента отметил, что по его мнению, "не Путин избирал президента Сербии, а сербы избирали своего президента". "И именно они голосовали. А что повлияло на это, было бы некорректно с нашей стороны пускаться в какие-то рассуждения", — добавил он, о.