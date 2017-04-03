В Днепропетровской области при взрыве гранаты пострадали 16 человек

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва гранаты возле кафе в Днепропетровской области, сообщило в понедельник областное управление национальной полиции Украины.

По данным полиции, в ночь на понедельник в селе Знаменовка Новомосковского района возле кафе, расположенном на центральной улице, молодой человек бросил на землю гранату.

"В результате взрыва за медицинской помощью в Новомосковскую районную больницу с телесными повреждениями, в основном легкими, обратились 16 граждан. Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который взял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог привести взрыв гранаты", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли на месте происшествия запал к гранате, 19 металлических фрагментов, вероятно, осколков от гранаты, и куртку черного цвета.

По информации полиции, гранату бросил 25-летний ранее судимый житель города Подгороднее Днепропетровской области — он отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю у здания кафе, заявили в ведомстве.