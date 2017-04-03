Сербия не будет проситься в НАТО после президентских выборов, считают в СФ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. После президентских выборов в Сербии страна вряд ли изменит свое отношение к Североатлантическому альянсу и захочет вступать в НАТО; страна настроена на развитие дружеских отношений с Россией, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии Александра Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.

"В Сербии предсказуемая победа действующего премьер-министра, который набрал более 57% голосов избирателей", — сказал Джабаров.

Он напомнил, что за неделю до выборов Вучич приезжал в Москву и встречался с российским президентом.

"Выборы в Сербии прошли демократично, новый президент уже подтвердил свою приверженность к развитию отношений с Россией", — отметил парламентарий. Хотя курс на евроинтеграцию в Сербии сохраняется, добавил он.

Джабаров полагает, что у России и Сербии будут дружественные отношений без резких изменений, как в Черногории, поскольку в этой европейской стране сильны пророссийские настроения.

"В НАТО они точно не попросятся. Для этого в Белграде и других городах (как напоминание) остались разрушенные здания, которые подверглись бомбардировкам со стороны сил НАТО в 90-х годах", — подчеркнул сенатор.

Подробную биографию Александра Вучича читайте в справке РИА Новости >>