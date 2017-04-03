Гройсман пообещал повысить пенсии в случае принятия пенсионной реформы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал, что пенсионная реформа, которую планирует провести правительство в этом году, позволит уже с 1 октября повысить пенсионное обеспечение.

Ранее Гройсман заявил, что кабмин в течение нескольких месяцев представит проект пенсионной реформы.

"При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам", — сказал Гройсман на заседании правительства в понедельник.

Ранее лидер фракции "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что, если правительство до 14 апреля не внесет в Верховную раду законопроект о повышении пенсий, партия инициирует процедуру отставки кабинета министров

Проведение пенсионной реформы на Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".