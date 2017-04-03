Подсудимые по делу экс-банкира Аблязова на суде в Алма-Ате признали вину

АЛМА-АТА, 3 апр — РИА Новости, Михаил Егорин. Находящиеся на скамье подсудимых по делу бывшего руководителя казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова бывшие топ-менеджеры этого финансового института в понедельник признали свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка — председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков. Сам Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходит в его отсутствие. Интересы Аблязова представляет назначенный государством защитник.
В понедельник в суде представители обвинения огласили обвинительный акт, в котором утверждается, что Аблязов создал организованное преступное сообщество, целью которого являлось хищение средств БТА Банка. По версии прокуратуры, Аблязов и его сообщники "искусственно увеличивали собственный капитал банка" путем покупки акций банка подконтрольными Аблязову компаниями на средства, полученные у самого банка в виде незаконно выданных кредитов. Увеличение капитала банка, как полагает обвинение, создавало видимость успешности финансового института и способствовало привлечению средств инвесторов и депозиторов.
"Полностью признаю (вину — ред.)", — сказал Жаримбетов, отвечая на соответствующий вопрос судьи после завершения оглашения обвинительного акта. Садыков и Мамеш заявили суду, что вину признают частично.