Подсудимые по делу экс-банкира Аблязова на суде в Алма-Ате признали вину

АЛМА-АТА, 3 апр — РИА Новости, Михаил Егорин. Находящиеся на скамье подсудимых по делу бывшего руководителя казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова бывшие топ-менеджеры этого финансового института в понедельник признали свою вину, передает корреспондент РИА Новости.

Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в понедельник в специализированном межрайонном суде Алма-Аты по уголовным делам. Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка — председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков. Сам Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходит в его отсутствие. Интересы Аблязова представляет назначенный государством защитник.

В понедельник в суде представители обвинения огласили обвинительный акт, в котором утверждается, что Аблязов создал организованное преступное сообщество, целью которого являлось хищение средств БТА Банка. По версии прокуратуры, Аблязов и его сообщники "искусственно увеличивали собственный капитал банка" путем покупки акций банка подконтрольными Аблязову компаниями на средства, полученные у самого банка в виде незаконно выданных кредитов. Увеличение капитала банка, как полагает обвинение, создавало видимость успешности финансового института и способствовало привлечению средств инвесторов и депозиторов.

"Полностью признаю (вину — ред.)", — сказал Жаримбетов, отвечая на соответствующий вопрос судьи после завершения оглашения обвинительного акта. Садыков и Мамеш заявили суду, что вину признают частично.

В декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу РФ и освободил его из-под ареста. Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.