В МИД Японии заявили о необходимости сотрудничать с Южной Кореей по КНДР

ТОКИО, 3 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида выступил за укрепление сотрудничества с Южной Кореей перед лицом ядерных и ракетных разработок КНДР и в связи с предстоящими досрочными выборами южнокорейского президента.

"Нам необходимо стремиться к тесному сотрудничеству на высоком уровне между Японией и Республикой Корея для того, чтобы иметь дело с ядерной и ракетной проблемами Северной Кореи", — приводит агентство Киодо слова Кисиды.

При этом глава МИД Японии сообщил, что отозванный ранее в Токио японский посол в Сеуле Ясумаса Нагаминэ уже во вторник вернется на место работы. Он был отозван из Сеула 9 января из-за того, что перед генконсульством Японии в городе Пусан местные активисты установили памятник жертвам борделей для японских солдат в годы Второй мировой войны. В Токио это сочли неуместным.

В Южной Корее на 9 мая намечены досрочные выборы нового президента, поскольку прежняя глава государства Пак Кын Хе была отстранена от власти по импичменту из-за коррупционного скандала и находится под арестом.

"Необходимо в достаточной мере подготовиться к следующей администрации (Южной Кореи)", — подчеркнул Фумио Кисида.