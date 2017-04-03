Силовики позитивно оценивают действующее в Донбассе перемирие

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украинские военные констатируют "хрупкую, но позитивную" тенденцию к прекращению огня в Донбассе после наступления очередного перемирия, рассчитывают на сокращение числа обстрелов, заявил официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Ярослав Чепурный.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Относительно минувших суток, то имеем очень хрупкую, но позитивную тенденцию. То есть, учитывая, что с 1 апреля начал действовать режим тишины, то 1 апреля имеем 37 обстрелов наших позиций, 2 апреля уже 32", — заявил Чепурный в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

По его словам, 2 апреля ополченцы значительно меньше применяли тяжелое вооружение, гранатометы и пулеметы. "Поэтому нам хотелось бы надеяться, что, возможно, понемногу, огонь будет утихать", — сказал Чепурный.

Вместе с тем он заявил, что если серьезные обстрелы возобновятся, то силовикам придется открывать огонь в ответ, чего они пока не делают, соблюдая перемирие. По его словам, с ночи воскресенья ополченцы вновь обстреливали позиции военных, "горячее" всего было на мариупольском направлении. "Пока что, за исключением минометов в 120 миллиметров, другое оружие, из которого стрелял противник по нашим позициям, можно считать скорее провокационными обстрелами", — заявил Чепурный.

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