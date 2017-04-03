В Эквадоре началось противостояние сторонников оппозиции с полицией

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Противостояние сторонников оппозиции и частей полиции началось в воскресенье вечером на подходах к зданию национального избирательного совета (НИС) Эквадора в столице Кито после завершения второго тура выборов президента.

Канал TVC передает в прямом эфире, как разъяренная толпа подошла к полиции, люди выкрикивают политические требования. Лица многих закрыты, некоторые люди надели респираторы, так как, по сообщению телевидения, полиция якобы уже применила газ.

Кандидат от правящих левых сил Эквадора Ленин Морено пока побеждает на выборах президента Эквадора с 51,07% голосов, сообщил ранее глава НИС Хуан Пабло Посо. По словам Посо, за соперника Морено, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,93%.

Ранее президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил о вспышках насилия в ряде городов страны после выборов президента. В частности, он упомянул города Кито, Эсмеральдас, Ибарра и Асогес, связав происходящее с проигрышем правых сил, которые теперь якобы хотят взять реванш силой.