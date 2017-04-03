Президент Эквадора сообщил о вспышках насилия в стране после выборов

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил о вспышках насилия в ряде городов страны после выборов президента.

"Какая жалось, вспышки насилия в Кито, Эсмеральдасе, Ибарре и Асогесе, то, чего они (правые) не добились при голосовании, теперь хотят добиться силой", — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.

Глава государства не привел точной информации, о каких конкретно беспорядках и насильственных действиях идет речь.

Кандидат от правящих сил Ленин Морено пока побеждает на выборах президента Эквадора с 51,07% голосов, сообщил ранее глава национального избирательного совета (НИС) Хуан Пабло Посо. По словам Посо, за соперника Морено, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,93%.