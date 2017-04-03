На выборах Армении лидирует правящая партия с 52,12%, сообщили в ЦИК страны

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Три политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 506 избирательных участков из 2009, правящая Республиканская партия по-прежнему набирает более половины голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент страны Серж Саргсян, набирает 52,12%, или 124 тысячи голосов. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 26%, или 62 тысячи голосов. Партия "Дашнакцутюн" набирает 7,36% — 17,5 тысячи голосов.

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.