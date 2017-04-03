На Кипре общинам не удалось договориться о переговорах по воссоединению

АФИНЫ, 3 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи на встрече открыто обсудили проблемы последних месяцев, специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде продолжит контакты с ними с целью скорейшего возобновления переговоров, говорится в совместном заявлении лидеров двух общин, распространенном представительством ООН.

Рабочий ужин Анастасиадиса и Акынджи длился более четырех часов, это была первая встреча лидеров двух общин после того, как в феврале были прерваны переговоры о воссоединении Кипра.

В совместном заявлении по итогам встречи всего семь строк.

"Сегодня вечером лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи и лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис провели открытый и конструктивный обмен мнениями по проблемам, которые были в последние месяцы. Кроме того, они обменялись идеями на будущее. Поскольку лидеры двух стран будут находиться за рубежом в ближайшие несколько дней, специальный советник по кипрской проблеме Эспен Эйде будет продолжать контакты с обоими руководителями, чтобы создать условия для возобновления переговоров как можно скорее", — говорится в заявлении.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных.

В последние месяцы президент Кипра Анастасиадис и лидер турок-киприотов Акынджи активизировали переговоры по воссоединению и встречались еженедельно. В январе в Женеве прошла конференция с участием трех стран-гарантов, завершившаяся провалом. Турция и турки-киприоты сочли неприемлемым требование вывести турецкие оккупационные войска с Кипра и отменить систему гарантий, которую греческая сторона считает анахронизмом и ограничением суверенитета Кипра. В середине февраля Акынджи покинул переговоры в знак протеста против решения кипрского парламента отмечать в школах, помимо других знаменательных дат, годовщину референдума 1950 года о воссоединении острова с Грецией.

Президент Кипра перед началом ужина заявлял о готовности немедленно возобновить переговоры.