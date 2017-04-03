На выборах в Армении по предварительным данным лидирует правящая партия РПА

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Три политические силы проходят в парламент Армении на выборах по итогам обработки данных со 143 участков из 2009, правящая Республиканская партия (РПА) лидирует с 55,58%, сообщил на пресс-конференции секретарь Центризбиркома республики Армен Смбатян.

"Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%", — сказал Смбатян.

Согласно данным ЦИК, остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.