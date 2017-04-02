Бэнкси или нет: в соцсетях обсуждают видео с загадочным художником

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеозапись с таинственным художником, сделанную в Израиле. Автор ролика полагает, что на камеру, возможно, удалось поймать анонимного граффитиста Бэнкси.

На записи изображен мужчина с баллоном краски и трафаретом. Он прячет лицо, как только видит, что его снимают.

Автор ролика сообщила изданию Daily Mail, что запись была сделана в торговом центре неподалеку от Тель-Авива, где должна состояться выставка работ знаменитого художника.

"Торговый центр открывается в 10 утра, но если вам надо попасть туда раньше, нужно поставить подпись… Когда я записывалась, я заметила в списке английское имя. Я спросила у охранника, кто это. Он сказал, что это художник из Англии", — рассказывает женщина. Она отметила, что мужчина, которого ей удалось заснять, точно не израильтянин.

Видеозапись стала предметом споров в соцсетях. Некоторые пользователи не верят, что художник мог попасть в объектив камеры, другие считают, что личность Бэнкси должна оставаться тайной.

"Это должно было случиться", — пишет TwitchingTaby.

Banksy filmed at Israeli shopping mall, woman claimshttps://t.co/l3d9xKbFXy via @MailOnline — it was always going to happen — TGtheradiomanSide2 (@TwitchingTabby) April 2, 2017

"Не думаю, что этот парень — Бэнкси. У него столько денег, что он бы не стал ходить без балаклавы", — считает angrybagman.

I don't think this bloke is #Banksy..because with all his dollar he'd have been wearing a balaclava.. wouldn't he… surely.. #pricedrop pic.twitter.com/9W4KdwXjTR — Angry Bag Man (@angrybagman) April 2, 2017

"Если эта история с разоблачившей Бэнкси женщиной — правда, то ничего хорошего. Тайна была частью искусства", — написал MikeBeattieHFX.

If the woman who posted the video revealing @thereaIbanksy was real, totally not cool. The mystery was part of the art#banksy #spoiler — Mike Beattie (@MikeBeattieHFX) April 2, 2017

"Вся фишка Бэнкси заключается в анонимности. Ну почему людям надо все испортить", — пишет kieranfrost.

The whole point of Banksy is that he remains anonymous. Why do people have to ruin it — kieran frost (@kieranfrost) April 2, 2017

Ранее сообщалось, что Бэнкси открыл отель на окраине Вифлеема. В декоре номеров и пространства отеля использованы десятки работ художника. В Вифлееме также работают несколько сувенирных магазинов, посвященных исключительно его творчеству.

Личность граффитиста остается неизвестной. По одной версии, его настоящее имя — Роберт Каннингем. Также сообщалось, что Бэнкси это не один человек, а группа художников. Кроме того, в СМИ звучали предположения, что за этим псевдонимом скрывается музыкант из Massive Attack Роберт Дель Ная, который первоначально стал известен благодаря своим граффити.