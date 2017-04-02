СМИ: Лондон намерен разыграть "российскую карту" на переговорах по Brexit

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спекуляции на тему "российской агрессии" помогут британскому правительству согласовать с бывшими партнерами по Евросоюзу максимально выгодный сценарий Brexit, пишет Daily Telegraph.

В распоряжении издания оказался протокол заседания кабинета министров от седьмого марта 2017 года. В документе сказано, что "сильная позиция" в вопросах обороны и безопасности позволит Лондону "заключить выгодную сделку по свободной торговле". При этом на переговорах с представителями ЕС британские политики должны уделить особое внимание проблеме "российской агрессии".

На заседании кабинета с такими заявлением выступил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Министр обороны Майкл Фэллон поддержал его: "Столь неблагоприятной ситуации в сфере безопасности не было со времен холодной войны. Все дело в возросшей российской агрессивности. Евросоюзу необходим наш потенциал".

Неназванный источник в правительстве Великобритании подтвердил Telegraph информацию, представленную в протоколе: "Когда мы начнем переговоры, вопросы обороны и безопасности будут нашим основным козырем". Однако от официальных комментариев собеседник издания отказался.