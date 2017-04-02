Только Китай может остановить КНДР, считает постпред США при ООН

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Китай должен оказать давление на КНДР и показать свою обеспокоенность по этому поводу, заявила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Для Китая больше не может быть извинений. Они должны показать, насколько они обеспокоены, и должны оказать давление на КНДР", — сказала она в эфире телекомпании АВС.

По ее мнению, "Китай является единственной страной, которая может остановить КНДР".

"Вы увидите, что во время встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина (на следующей неделе) значительная и наиболее важная часть переговоров будет посвящена вопросу нераспространения ядерных вооружений и КНДР", — добавила она.

Хейли выразила уверенность в том, что "Китай должен сотрудничать" в этом вопросе. "Мы продолжим оказывать на Китай давление, чтобы он начал действовать. И это будет показано различными способами", — сказала постпред США.

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