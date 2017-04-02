Поспред США при ООН рассказала о разногласиях в отношениях с Россией

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. У США и РФ есть сферы для сотрудничества, но имеются и разногласия, заявила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Безусловно, есть моменты, по которым мы работаем с Россией. И определенно, есть вещи, которые они делают неправильно. У меня нет проблем в том, чтобы обсуждать с ними это", — сказала Хейли в интервью телекомпании АВС."Исламским государством"*, и когда речь идет о Китае и КНДР", — сказала она.
*Террористическая организация, запрещенная в России