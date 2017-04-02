В Армении закрылись избирательные участки на парламентских выборах

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Все 2009 избирательных участков закрылись в Армении, где в воскресенье проходили выборы в парламент, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск) и завершилось в 20.00 (19.00 мск).
Выборы в Национальное собрание стали первыми после принятия поправок в Конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводилось только по пропорциональной системе. Общее число избирателей — более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.
В выборах приняли участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).
Всего за места в парламенте боролись свыше 1,5 тысячи кандидатов. По новой Конституции, принятой по итогам референдума 6 декабря 2015 года, не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество — 101 депутат, еще четыре места будут предоставлены представителям основных национальных меньшинств — езидам, русским, ассирийцам и курдам. Конституционным требованием является формирование по итогам выборов стабильного большинства — 54%, отсутствие которого может привести ко второму туру. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты, обеспечив себе стабильное большинство.