Явка на парламентских выборах в Армении за девять часов составила 50,93%

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Армении к 17.00 (16.00 мск) составила 50,93%, сообщили в ЦИК.

Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

"По данным на 17.00 (16.00 мск) явка по стране составила 50,93% — это 1 317 936 человек", — сообщили в ЦИК.

Как сообщил журналистам секретарь ЦИК Армен Смбатян, наименьшая явка зафиксирована в 4-м избирательном округе в Ереване.

"Там явка составила 46,61% — это 97 296 человек", — уточнил он. По словам Смбатяна, наибольшая явка избирателей отмечается в Арагацотнской области – 57,18% (66 797 человек).

В ходе предыдущих парламентских выборов 6 мая 2012 года к 16.00 мск проголосовали 1 300 117 человек — 51,53% избирателей.

Выборы в Национальное собрание Армении, проходящие в воскресенье, стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов.

В выборах принимают участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК). Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" ратуют за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.