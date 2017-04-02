Китайская рыболовная шхуна затонула после столкновения с панамским судном

ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайская рыболовная шхуна, на которой находились 10 человек, затонула после столкновения с панамским грузовым судном у побережья провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу вблизи одного из портов административного центра провинции — города Фучжоу. Сообщается, что панамское судно KF Prosperity направлялось в Южную Корею из Тайваня.

После столкновения на место ЧП прибыли два вертолета и четыре судна, в том числе два тайваньских, для проведения совместной спасательной операции.

По данным агентства, к полудню воскресенья спасателям удалось вытащить из воды девять человек, еще один числится пропавшим без вести.