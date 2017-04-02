Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, рассказал о своих мотивах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции.

"Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его", — сказал агентству представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид.

Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, Вахид и раньше проявлял агрессию к прихожанам.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Как рассказали выжившие, смотритель суфийского мавзолея-храма Али Мухаммада Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному. Смотритель угощал посетителей едой с каким-то наркотическим веществом, после этого раздевал и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом. Трем женщинам удалось бежать из храма. Полиция задержала Вахида и еще двух человек, возможно, его сообщников.