Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, рассказал о своих мотивах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции.
"Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его", — сказал агентству представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид.
Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, Вахид и раньше проявлял агрессию к прихожанам.