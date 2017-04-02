В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан

НЬЮ-ДЕЛИ/МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил 20 прихожан и ранил еще трех человек, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на полицию.
Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти, Вахид подчеркивал, что производит духовное очищение своих последователей при помощи избиваний.
По мнению представителя полиции Саргодхи Лияката Али Чата, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, был психически неуравновешенным. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и "пытал" прихожан огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.