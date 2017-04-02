МПС принял резолюцию России о борьбе с вмешательством в дела стран

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) приняла российскую резолюцию о роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали представители 22 стран, против – 20.

Ассамблея МПС проходит в эти дни в Дакке (Бангладеш). Согласно сообщению, резолюция содержит пункт, призывающий парламенты сформировать нормативно-правовую базу, "обеспечивающую противодействие внешнему вмешательству в суверенитет государства". Также предлагается создать наблюдательный орган МПС, работающий на основе международного права и Устава ООН, для реагирования и предотвращения внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Кроме того, в тексте резолюции подтверждается приверженность нормам международного права, констатируется недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела государств, подчеркивается "ответственность парламентов в деле укрепления демократии, обеспечении прав человека, поддержании диалога для разрешения внутренних споров, не допуская насильственного свержения избранных демократическим путем правительств". В резолюции подчеркивается "эксклюзивное право народа" на определение своего политического будущего "с учетом этнических, религиозных, культурных, исторических или иных особенностей своей страны", говорится в сообщении.

Толстой напомнил, что принципы невмешательства в дела суверенных государств закреплены международным правом и, в частности, Уставом ООН.

Парламентарий отметил важность одного из пунктов резолюции, в котором говорится о роли молодежи во внутриполитических процессах в государствах. В частности, по его словам, речь идет о "предотвращении насильственных изменений государственного строя и внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также роли молодежи "в качестве одного из факторов обеспечения устойчивости, всеохватности и успеха усилий по поддержанию мира и миростроительству".