В Швеции госпитализировали семь человек после ДТП с автобусом

СТОКГОЛЬМ, 2 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Как минимум семь человек доставлены в местную больницу после ДТП с автобусом, в котором находились 50-60 школьников, в провинции Херьедален в центральной части Швеции, сообщает Радио Швеции SR со ссылкой на полицию.

По сообщениям шведских СМИ, в общей сложности травмы разной степени тяжести получили 25-30 человек. Эти цифры официально не подтверждены и ожидается, что подробности станут известны на запланированной на 12.00 мск пресс-конференции.

Автобус по неизвестной пока причине оказался в кювете и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег.

Отмечается, что "авария серьезная", на место прибыли два вертолета. Как отмечает спасательная служба, там также находятся пять или шесть машин скорой помощи.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, двое уже отправлены в больницу.

СМИ сообщают, что погодные условия в момент аварии были хорошими.