Эрдоган назвал Турцию "хранителем мира и свобод"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя "хранителем мира и свобод”, сообщает Reuters.

"Мы – хранители мира, мы – хранители свобод", — заявил глава государства в ходе выступления в городе Диярбакыр. Турецкий лидер пытается заручиться поддержкой курдского населения в преддверии референдума о наделении президента новыми широкими полномочиями.

Плебисцит запланирован на 16 апреля. Гражданам предстоит решить вопрос о смене формы правления с парламентской на президентскую.